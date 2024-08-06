Kamyonetle traktör çarpıştı: 2’si çocuk 7 yaralı
Van’ın Çaldıran ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Alikelle Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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