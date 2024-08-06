Kamyonetle traktör çarpıştı: 2’si çocuk 7 yaralı

Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:43

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:43

Alınan bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Alikelle Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.