Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Sudem yaralandı
Edirne’nin Keşan ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Sudem Aynura Ş. (10), yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, sabah saatlerinde park halindeyken Davut G.’nin hareket ettirdiği 41 KE 246 plakalı kamyon, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Sudem Aynura Ş.’ye çarptı.
TEDAVİYE ALINDI
Kazada, Sudem Aynura Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudem Aynura Ş. gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Kamyon şoförü Davut G., ifadesi alınmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.
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