Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 2 ölü!

Mut ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İncelemenin ardından cenazeler Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 2 ölü!
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:25

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Yapıntı Mahallesi Mut-Karaman karayolunda S.K. (60) idaresindeki kamyon, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü S.K. ile yanındaki M.T.'nin (61) yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından cenazelerin Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #Mersin #şarampol #sürücü

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