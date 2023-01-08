Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Yayınlanma: 08.01.2023 - 12:59

Güncelleme: 08.01.2023 - 12:59

Feci kaza, sabah saatlerinde D-400 Karayolu'nun Esenler kavşağında meydana geldi. Motosikletiyle caddede seyir halinde olan Hikmet F.'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon çarptı.

BAŞINI ASFALT ZEMİNE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle motosikleti savrulan Hikmet F., yere düşüp, başını asfalt zemine çarptı. Ağır yaralanan Hikmet F.'ye, ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hikmet F.'yi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Hikmet F., yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.