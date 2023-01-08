Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
Mersin’in Tarsus ilçesinde motosikletiyle seyir halindeki Hikmet F. (22), sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun çarpmasıyla başını asfalt zemine çarpıp, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hikmet F., yaşamını yitirdi.
Feci kaza, sabah saatlerinde D-400 Karayolu'nun Esenler kavşağında meydana geldi. Motosikletiyle caddede seyir halinde olan Hikmet F.'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon çarptı.
BAŞINI ASFALT ZEMİNE ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle motosikleti savrulan Hikmet F., yere düşüp, başını asfalt zemine çarptı. Ağır yaralanan Hikmet F.'ye, ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hikmet F.'yi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Hikmet F., yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı
- MHP'den üstü kapalı Sinan Ateş açıklaması
- Sinan Sardoğan tutuklandı mı?
- ‘Cevap verirsem ağzım bozulacak’
- Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme!
- Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı
- Buldan'ın ardından Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış
- Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: Süre verdi
- 'Yasa toplumda bir kaos yaratır'
- CHP'den 'erken seçim' açıklaması