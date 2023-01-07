Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürüklemişti... 4 bin 554 lira para cezası kesildi

Bursa'da bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe eziyet ederek kilometrelerce götürdü. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı. Köpeğe eziyet eden sürücü yakalanarak cezai işlem uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 07.01.2023 - 09:33
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürüklemişti... 4 bin 554 lira para cezası kesildi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe gideceği yere kadar eziyet ederek götürdü.

Sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı. 

Görüntüler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri kamyonetin plakasını tespit ederek sürücü M.İ.'yi gözaltına aldı.

Sürücü M.İ. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek 5199 sayılı kanuna muhalefet suçundan 4 bin 554 TL idari para cezası kesildi. 

Eziyet edilen köpek ise sahibinden alınarak Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlar Barınağı'na teslim edildi.


Bursa Köpek eziyet

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