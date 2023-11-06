Otomobil ile kamyonetle çarpıştı: Yaralılar var!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:58
Otomobil ile kamyonetle çarpıştı: Yaralılar var!
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Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde seyir halindeki Melih K.’nin kullandığı kamyonet, Hükümet Caddesi’nde ilerleyen Gökhan Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hava Ö., Esmagül Ö. ve Enes Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.


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