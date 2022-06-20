Kan bağışı merkezinde yangın: Arşivdeki belgeler kül oldu

20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:05

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin arşivinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, arşivdeki belgeler küle döndü.

20 Haziran Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, Yahyakaptan Mahallesi’ndeki İzmit Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nin arşiv bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Odadan gelen dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ARŞİV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle kan bağış merkezinin arşivi kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.