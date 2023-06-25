Kan donduran cinayet: Baba, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Baba, tartıştığı oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 07:13
Kan donduran cinayet: Baba, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü
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Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde 5 katlı apartmanda iddiaya göre; evin içerisinde baba Y.K. ile oğlu Tayfun Koç arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle baba, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesler üzerine daireye koşan komşu, babayı elinde bıçakla görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tayfun Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Baba ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EŞİYLE BABASININ YANINDA KALIYORDU

Öte yandan Tayfun Koç’un evli olduğu ve yeni bir ev bulana kadar bir süredir babasıyla kaldığı öğrenildi.


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