Kan donduran olay... 3 gündür haber alınamıyordu: Evinde yanmış halde ölü bulundu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Çayköy’de günlerdir haber alınamayan yaşlı adam, tek başına yaşadığı evinde yanmış halde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:26
Kan donduran olay... 3 gündür haber alınamıyordu: Evinde yanmış halde ölü bulundu
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Alaplı’ya bağlı Çayköy’de, müstakil bir evde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Akgül’den 3 gün boyunca haber alamayan ailesi tarafından köydeki akrabalarına haber verildi.

BEDENİNİN YARISI YANMIŞ

Akrabaları evin içine girince, Akgül’ü salonda bedeninin yarısını yanmış halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yanmış yaşlı adamın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Hüseyin Akgül’ün ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi. Öte yandan, Akgül’ün yatağının yanında elektrikli ocak olduğu tespit edildi.


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