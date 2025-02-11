Kan donduran olay! Anne, 1 yaşındaki bebeğini denize attı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, iddiaya göre ailevi geçimsizlik ve psikolojik sorunlar yaşayan 30 yaşındaki anne, 1 yaşındaki oğlunu denize attı.
Olay, dün öğle saatlerinde Seferihisar'ın Bengiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kevser C. isimli anne, kucağında 1 yaşındaki oğlu Engin bebek ile sahile geldi.
Denize yürüyen anne, bir süre sonra bebeğini suya attı. Çevredeki yurttaşları ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi.
Yurttaşlar tarafından denizden çıkarılan Engin bebek, 112 sağlık görevlilerine teslim edildi.
İlk müdahalenin ardından Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Anne Kevser C. ise polis tarafından gözaltına alındı. Annenin, ailevi geçimsizlik ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- 'Bu karar yok hükmündedir!'
- Galatasaray-Fenerbahçe kavgası can aldı!