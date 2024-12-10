Kan donduran olay: Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Okan Dericioğlu otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu, hastane yolunda otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu.

Kan donduran olay: Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Okan Dericioğlu otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:20

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde hastane yolunda park halindeki otomobil içerisinde hareketsiz şekilde duran kişiyi gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 34 NC 7737 plakalı Mercedes marka otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde şahsın, Yenikent Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise doktor Dericioğlu’nun vücudu ve aracında herhangi bir kan izine rastlanılamadı.

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

İlk belirlemelere göre Dericioğlu’nun, başına geçirdiği poşeti bant ile sararak boğulma neticesinde öldüğü değerlendiriliyor.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Başına poşet sarılı olarak ölü halde bulunan doktorun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.


Etiketler: #112 Acil #sakarya

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