Sakarya'da feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Kaza Büyük Kaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen C.B. kontrolündeki kamyon ile 38 yaşındaki Üzeyir Kontaş idaresindeki 54 BC 649 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Üzeyir Kontaş ile annesi 76 yaşındaki Güllü Kontaş'ı kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Güllü Kontaş ve oğlu Üzeyir Kontaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Erdoğan'dan cihatçılara açık destek!
- 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!
- Galata Kulesi'nde korkunç olay
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası
- 'Narin'in iç çamaşırında bulunan PSA'ya sessiz kalındı!'
- Suriye'nin kuzeyinden peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ateş 27 yıl sonra görevi bıraktı!
- Birçok kurumda görevden alma ve atamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' tepkisi!