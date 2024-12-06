Sakarya'da feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.12.2024 - 20:52

Güncelleme: 06.12.2024 - 20:52

Kaza Büyük Kaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen C.B. kontrolündeki kamyon ile 38 yaşındaki Üzeyir Kontaş idaresindeki 54 BC 649 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Üzeyir Kontaş ile annesi 76 yaşındaki Güllü Kontaş'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Güllü Kontaş ve oğlu Üzeyir Kontaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.