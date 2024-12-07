Sakarya'da iki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!
Sapanca ilçesinde dün gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde dün gece bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, B.T. (19) kontrolündeki 54 BT 875 plakalı otomobil ile S.P. idaresindeki 41 SL 626 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü B.T. ile araçta yolcu olarak bulunan M.S. ile V.E.T. adlı kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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