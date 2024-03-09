Kan donduran olay... Tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu!

Kırklareli'nde tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu. Cinayet şüphelisi İstanbul'da gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 19:15
Kan donduran olay... Tarlaya gömülmüş anne ve oğlunun cesedi bulundu!
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Alınan bilgiye göre, İstanbul'da eşi Z.B. (43) ile oğlu Ö.B'yi (24) öldürdüğü iddiasıyla C.B'yi teknik takibe alan polis ekipleri, zanlının Kırklareli'ne geldiğini belirledi.

Polis ve jandarma ekipleri zanlının telefon sinyalinin en son alındığı bölgede çalışma yaptı.

Anne ve oğlunun cesedi tarlada toprağa gömülü halde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Z.B ve Ö.B.'nin cenazesi, otopsi işlemi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli C.B., polis ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.


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