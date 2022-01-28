Kanadı kırık şahini jandarma ekipleri kurtardı
Burdur’da kanadı kırık kızıl şahini jandarma ekipleri kurtardı. Yaralı şahin tedavi altına alındı.
Burdur’un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye görevi sırasında yaralı şahini fark etti.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahini jandarma ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne teslim etti.
Yaralı şahinin sol kanadının kırık olduğu tespit edildi, tedavi altına alındı.
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