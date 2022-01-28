Kanadı kırık şahini jandarma ekipleri kurtardı

28 Ocak 2022 Cuma, 18:10

Burdur’un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye görevi sırasında yaralı şahini fark etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahini jandarma ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı şahinin sol kanadının kırık olduğu tespit edildi, tedavi altına alındı.