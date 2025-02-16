Kanal İstanbul güzergâhında kamu eliyle arsa satılıyor, iptal edilen imar planlarının yerini yenisi alıyor: Parsel parsel rant

Yayınlanma: 16.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesine ilişkin faaliyetler, yargı kararları ve uzmanların uyarılarına karşın sürüyor. Bölgede mahkeme kararlarıyla iptal edilen imar planlarının yerini yeni planlar alıyor. Art arda konut ihaleleri yapılıyor ve bölgede kamu eliyle arsa satışları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li Arnavutköy ve Başakşehir belediyelerine ait olanlar başta olmak üzere çok sayıda kamu arazisini satışa çıkardı.

2024’ten bu yana proje güzergâhında kamu eliyle satışa çıkan arsaların bedeli 5 milyar TL’ye yaklaştı. Ayrıca Emlak Konut, 2024 yılında Kanal İstanbul güzergâhında yer alan Dursunköy’de en az 28 milyar 233 milyon TL’lik konut ve altyapı ihalesine çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ de bölgede konut yapımı için çok sayıda ihaleye çıktı. Proje güzergâhında yer alan ilçelerden yalnızca Arnavutköy’de 28 konut ihalesinin teklif değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Bu ihalelerin onaylanması halinde Arnavutköy’de 24 bin 150 konut ve yüzlerce dükkânın yanı sıra okul, cami ve altyapı inşa edilmesi planlanıyor. Bu ihaleler için TOKİ’nin milyarlarca TL harcayacağı tahmin ediliyor.

KÂR ODAKLI İMAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davalar sonucunda projenin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı değişiklikleri mahkemece iptal edilmişti. Ancak yargı kararı ile iptal edilen imar planlarına karşın bakanlık yeni imar planlarına onay veriyor. Bakanlık, geçen günlerde Arnavutköy Sazlıbosna ve Hacımaşlı mahallelerinde “Yenişehir Rezerv Yapı Alanı”na ilişkin yeni bir imar planı hazırladı.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken söz konusu bölgeye konut yapımı için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldığı ifade edilmişti. Ayrıca geçen günlerde Arnavutköy’de Yassıören Mahallesi’ne ilişkin imar planı onaylandı. Söz konusu imar planlarında “Kanal İstanbul projesi” vurgusu dikkat çekti.

ABONELİK YOK

İBB’nin iştirakleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) geçen günlerde Kanal İstanbul güzergâhında abonelik hizmeti verilmeyeceğini duyurmuştu. İSKİ’nin açıklamasında bölgenin İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı ve çevresindeki içme suyu havzalarının içerisinde kaldığı vurgulanmıştı.