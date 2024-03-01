Kanal İstanbul ısrarı bitmiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'inadına yapacağız' dediği Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına yargı 'dur' dedi. Ancak, edinilen bilgiye göre; Kanal İstanbul proje alanında iktidara yakın şirket, 3.3 milyar dolarlık ihaleyi kaptı. Sessiz sedasız yapılan ihale ise dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:45
Kanal İstanbul ısrarı bitmiyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul projesinin imar planına ilişkin açılan davada yargı kararını açıkladı. İBB tarafından yapılan başvuru üzerine mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliğini iptal etti.

Öte yandan, uzmanların uyarıları, İBB'nin itirazları ve tepkilere rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarını sürdürdüğü Kanal İstanbul projesinde bir gelişme daha yaşandı. AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un 'Gündemimizde yok' dediği Kanal İstanbul projesinin kalbinde, Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, yüzde 50’şer hisseyle ortak oldukları projje için düzenlediği açığa çıktı. 

YANDAŞ ŞİRKET İHALEYİ KAPTI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kanal İstanbul projesinin kalbi olan Dursunköy’de yapılacak proje için, Emlak Konut, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu.

Yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan 28 Mayıs 2018 tarihli Sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 1. Kısım Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, yüklenici Kuzu Toplu Konut İnş. A.Ş. ile 27 Şubat 2024 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3 milyar 334 milyon 500 bin TL + KDV'dir” denildi.

Devasa büyüklükte bir alana yapılacak “konut” ve “ticaret alanı” inşaatının 3,3 milyar TL’lik ihalesini alan Kuzu Toplu Konut Şirketi ise iktidara yakınlığıyla biliniyor. Şirketin sahipleri AKP’ye açıkça destek veren Özen, Gökçen ve Güven Kuzu kardeşler… Bu isimler aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da hemşerisi.


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