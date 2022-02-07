Prof. Dr. Derin Orhon: Kanal İstanbul, kentin doğal yapısını bozacak
Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi halinde kentin toplam su ihtiyacının neredeyse yüzde 29’unu sağlayan barajlardan Sazlıdere yıkılacak, Terkos Gölü’ne tuzlu su karışacak, su havzaları yok olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sadece Türkiye’nin değil belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir” dediği Kanal İstanbul’un gerçekleşmesi durumunda İstanbul büyük bir çevre yıkımıyla karşı karşıya kalacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, proje için “İstanbul’un bütün doğal yapısını, kurgusunu bertaraf etmesiyle sonuçlanacak bir kötülüktür bu” derken, uzmanlar da geri dönüşü olmayan yıkımların yaşanacağını belirttiler.
YILDA 55 MİLYON M3 KAYIP
Kanal İstanbul’un en yıkıcı etkisi kentin su kaynakları üzerinde olacak. İBB’nin elinde bulunan rapora göre kentin su ihtiyacının yüzde 29’u riske girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kanal İstanbul Çalıştayı’na destek veren TÜBİTAK ödüllü TÜBA üyesi Prof. Dr. Derin Orhon; kentin su havzalarının, yürürlükteki yasal mevzuat uyarınca koruma altında olduğunu anımsatarak projenin bu durumu adeta yok saydığını söyledi. Orhon, projenin Sazlıdere Barajı’nın yanı sıra Terkos Gölü’nün su havzasını da tamamen yok edeceğinden, İstanbul’un içme suyunun yüzde 29’unu karşılayan kaynakların yok olacağına dikkat çekti. Uzmanlara göre Kanal İstanbul için ilk kazmanın vurulmasıyla yılda 55 milyon metreküp su kaybı yaşanacak. Bu kayıp aşamalı olarak artacak.
Prof. Dr. Derin Orhon
Kanal İstanbul’un yaratacağı bir başka zarar da o bölgedeki binlerce yıllık bitki örtüsü ile yaban hayatın yok olma olasılığı. Uzmanlara göre o bölgedeki sulak alanlar bir daha eski haline dönmeyecek. Yeni bir kent yaratma sevdası ile peşi sıra dikilecek betonarme yapılar, İstanbul’un kuzey rüzgaryarıyla arasına set çekecek.
Kanal İstanbul ile birlikte İstanbul’un içme suyunun yüzde 29’unu karşılayan kaynaklar yok olacak.
SAYILARLA TALAN
- 316 bin nüfusu etkileyecek
- Alan, İstanbul’un yüzde 6.4’ü
- 2 milyon ilave nüfus getirecek
- 13 bin 400 hektar ormanı yok edecek
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