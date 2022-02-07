Prof. Dr. Derin Orhon: Kanal İstanbul, kentin doğal yapısını bozacak

07 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sadece Türkiye’nin değil belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir” dediği Kanal İstanbul’un gerçekleşmesi durumunda İstanbul büyük bir çevre yıkımıyla karşı karşıya kalacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, proje için “İstanbul’un bütün doğal yapısını, kurgusunu bertaraf etmesiyle sonuçlanacak bir kötülüktür bu” derken, uzmanlar da geri dönüşü olmayan yıkımların yaşanacağını belirttiler.

YILDA 55 MİLYON M3 KAYIP

Kanal İstanbul’un en yıkıcı etkisi kentin su kaynakları üzerinde olacak. İBB’nin elinde bulunan rapora göre kentin su ihtiyacının yüzde 29’u riske girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kanal İstanbul Çalıştayı’na destek veren TÜBİTAK ödüllü TÜBA üyesi Prof. Dr. Derin Orhon; kentin su havzalarının, yürürlükteki yasal mevzuat uyarınca koruma altında olduğunu anımsatarak projenin bu durumu adeta yok saydığını söyledi. Orhon, projenin Sazlıdere Barajı’nın yanı sıra Terkos Gölü’nün su havzasını da tamamen yok edeceğinden, İstanbul’un içme suyunun yüzde 29’unu karşılayan kaynakların yok olacağına dikkat çekti. Uzmanlara göre Kanal İstanbul için ilk kazmanın vurulmasıyla yılda 55 milyon metreküp su kaybı yaşanacak. Bu kayıp aşamalı olarak artacak.

Prof. Dr. Derin Orhon

Kanal İstanbul’un yaratacağı bir başka zarar da o bölgedeki binlerce yıllık bitki örtüsü ile yaban hayatın yok olma olasılığı. Uzmanlara göre o bölgedeki sulak alanlar bir daha eski haline dönmeyecek. Yeni bir kent yaratma sevdası ile peşi sıra dikilecek betonarme yapılar, İstanbul’un kuzey rüzgaryarıyla arasına set çekecek.

Kanal İstanbul ile birlikte İstanbul’un içme suyunun yüzde 29’unu karşılayan kaynaklar yok olacak.