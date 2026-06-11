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‘Kanal İstanbul Trakya için güvenlik tehdidi oluşturur’

‘Kanal İstanbul Trakya için güvenlik tehdidi oluşturur’

11.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Çağdaş Bayraktar
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‘Kanal İstanbul Trakya için güvenlik tehdidi oluşturur’

Çeşitli yürütmeyi durdurma kararına karşın Kanal İstanbul projesi ve Sazlıdere’deki yapılaşma devam ediyor.
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“Uluslararası Ekokırım Farkındalık Günleri İstanbul-Muş” organizasyonun ikinci oturumu önceki gün Feshane’de düzenlendi.

Panelde konuşan Prof. Dr. Aydın Şalcı, Kanal İstanbul projesinin askeri ve stratejik boyutunun gözden kaçtığını söyledi.

Emekli Amiral Cem Gürdeniz, tarih boyunca devletlerin iç hat manevrasını kolaylaştırmaya, kuvvet ve lojistik akışını hızlandırmaya çalıştığının altını çizdi.

Gürdeniz, “Barış zamanında köprülerle aşılabilecek bu engel, kriz veya savaş dönemlerinde çok farklı sonuçlar doğurabilir” dedi.

Türk devletinin Avrupa cephesindeki son savunma alanının Trakya olduğunu anımsatan Gürdeniz, “Balkan Harbi sırasında Çatalca hattı İstanbul’u kurtardı. Çanakkale Savaşı boyunca Trakya’nın elde tutulması başkentin güvenliğinin temel şartlarından biri oldu” diye konuştu.

Gürdeniz, “Kanal İstanbul sonrasında İstanbul’un batısı fiilen ada karakteri kazanırken, Çatalca bölgesi yalnızca bir savunma hattı olmaktan çıkacak. Böyle bir durumda Türkiye’nin yüz yıllık savunma planlamasının yeniden değerlendirilmesi gerekecektir” dedi.

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