Kanala düşen erkekten bir ay sonra acı haber!
Denizli’de dengesini kaybederek kanala düşen 2 çocuk babası İsmail Kıras, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail Kıras (40), dengesini kaybederek kanala düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kanaldan çıkarılan Kıras, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Kıras, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kıras’ın cenazesi Çalıköy Mezarlığıda toprağa verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnceleme başlatıldı!
- Faizlerde 22 yılın zirvesi
- Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
- 'Belli ki aldatılmış...'
- Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye 2 müjde!
- Aytaç Kara'dan Galatasaray açıklaması
- Polat çifti için istenen ceza belli oldu!
- Kayıp işçilerin pikabı bulundu!
- Bir ceset daha bulundu!
- Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu