'Kanalda kanser riski: Maden bir ilçeyi daha zehirliyor' haberimize erişim engeli geldi!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:39

Güncelleme: 18.09.2023 - 14:39

Cumhuriyet gazetesine yönelik sansür ve erişim engelleri hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Şeyda Öztürk imzalı ve "Bir maden şirketinin atıklarını bıraktığı suda ağır metallere rastlandığı iddia edildi" başlıklı özel haberimize erişim engeli getirildi.

Haberde, Kastamonu Hanönü’nde Acacia Madencilik’in işlettiği bakır madeninin bölgede bulunan kanal suyuna atık bıraktığı iddia edildi. Bölgede yaşayan Mehmet Sosyal’ın aldığı numunelerde kansere ve ölüme yol açan ağır metal belirlendi. Sosyal, şikâyet üzerine bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin numune almadan “Bu yağmur suyu” dediğini ileri sürdü.

Haberde, olayın ardından bölge sakinlerinden Mehmet Sosyal, alandan numune alarak İstanbul’daki bir laboratuvarda analiz yaptırdığı bilgisine yer verildi. Sosyal’in aldığı numunenin sonucunda ağır metallerin seviyesinde yükselik olduğunu görüldü. Bunun üzerine Sosyal, suç duyurusunda bulundu.

"TEMİZLEMEYE ÇALIŞTILAR"

Takipsizlik kararı verildiğini söyleyen Sosyal, “O gün olay yerine beraber gittik. Çektiğim videoların olduğu bölgeye Emniyet amiri de geldi. Fakat takipsizlik kararının sebebinde ise ‘Görüntüler fabrikaya ait değildir’ denildi. Fabrika müdürü ve beraberindeki iki personel geçen günlerde delileri yok etmek için burayı temizlemek için adım attı. Kendilerine, ‘Kimyasal atığı mı temizliyorsunuz?’ diye sorduğumda arabalarına binip uzaklaştılar” ifadelerini kullandı.

"TEYZİTLİ SU BASTILAR"

Haberde, konuya ilişkin Acacia Madencilik Genel Müdürlüğü’nden Halkla İlişkiler Müdürü Halime Taligacı Caner de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "4 Ağustos’ta şikâyetin ardından ilçe Emniyet müdürlüğü ve çevre ve şehircilik il müdürlüğü yetkilileri sahaya giderek inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda suyun temiz olduğunu söylediler. Hatta rögarlara kiraç ve teyzitli su bastılar" dedi.