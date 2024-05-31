Kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde fabrika inşaatında kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçi Selim Çankaya (41), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:35
Kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü
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Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), saat 14.30 sıralarında bir fabrika inşaatında kanalizasyon çalışması sırasında göçük oldu, işçilerden Selim Çankaya toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla ulaşılan Çankaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Selim Çankaya'nın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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