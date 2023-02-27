Son Dakika... Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:13

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 6.96 kilometre olarak açıklandı.

"YIKILAN BİNALAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Yıkılan binalara ilişkin açıklama yapan AFAD, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deorem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır. Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir" dedi

Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 27, 2023

"PANİK HAVASI OLUŞTU"

Adıyaman'da bulunan Halk TV muhabiri Ferit Demir, Malatya'da yaşanan depreme ilişkin bölgeden son gelişmeleri paylaştı. Demir, "Sarsıntı ciddi şekilde hissedildi, inanılmaz bir panik havası oluştu. Elazığ, Malatya, Bingöl ve diğer birçok kentte sarsıntı hissedildi" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Habertürk yayınında konuştu. Çınar, "Bazı binaların yıkıldığına dair haberler geliyor. Ekipleri yönlendirip can kaybı ya da enkazda kalan birileri var mı diye acil bir şekilde intikal ediyorum. İnşallah can kaybı yoktur. Merkeze yakın olmuş olmasının getirdiği bir etkiydi" dedi.

Mehmet Çınar, "Beş binayla ilgili bana bilgi geldi. Diğerleri de çağrı merkezimize gelenlerini takip ediyoruz. Battalgazi'de de bazı binaların yıkıldığına dair haber aldım" ifadelerini kullandı.