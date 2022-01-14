Kandıra'da iş cinayeti: Toprak altında kalan işçi öldü
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde alt yapı çalışması sırasında toprak altında kalan Salih Şentürk (36) yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Bu sırada kanalda çalışan Salih Şentürk, toprağın altında kaldı. 112 Acil Merkezi’ni arayıp yardım talep eden ekipler, Şentürk’ü kurtarmak için çalışma başlattı.
Gelen ekiplerin çalışmasıyla Salih Şentürk’ün cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.
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