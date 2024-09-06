Kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu' yazan Nurtaç Canan'ın davası görüldü: 'İstesem zarar verirdim' savunması

Yayınlanma: 06.09.2024 - 12:19

Güncelleme: 06.09.2024 - 12:57

İstanbul Zeytinburnu’nda 2020’de 23 yıllık eşi Ragıp Canan’ın silahından çıkan beş kurşunla yaralanan ve yaralandığı sırada öleceğini düşünerek bulunduğu yere “Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” yazısını yazmasıyla hafızalarda yer edinen Nurtaç Canan, geçen 4 yıla karşın Ragıp Canan tarafından tehdit edildiğini ve Ragıp Canan'ın önlem için takılan elektronik kelepçeyi kırdığını öne sürerek konuyu yargıya taşıdı.

Ragıp Canan hakkında 'ısrarlı takip' , 'tehdit' ve hakaret suçlarından açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada savunma yapan Ragıp Canan, "Benim hanımımla sorunum yok. Ben cezaevinden çıktıktan sonra eşimi dışarıda gördüğüm halde ona hiç yaklaşmadım. Korkmasını istemediğim için temasa geçmedim fakat o tarihlerde kendisine bir mesaj attım o da beni şikâyet etti. Bu sebeple bana elektronik kelepçe taktı. Kelepçeyi kesinlikle çıkarmadım. Hatta bir keresinde duş aldıktan sonra kelepçe kendiliğinden çıktı" dedi.

Tehdit iddialarına ilişkin savunma yapan Ragıp Canan, "Ben eşime yönelik ısrarlı takip suçunu oluşturacak bir eylem gerçekleştirmedim. İstesem dışarıda olduğum sürede eşime zarar verirdim" ifadelerini kullandı.

“KURTULAMIYORUM”

Sanık avukatı ise "Elektronik kelepçeyle anlattıkları da gerçeği yansıtmaktadır. Suyla birlikte kelepçenin çözülmesi sık yaşanan bir olaydır" dedi.

Nurtaç Canan ise, "Ragıp Canan cezaevinden çıktığından beri beni ses kayıtlarıyla rahatsız etmektedir. Üç defa elektronik kelepçe kırmıştır. Ben bu adamdan kurtulamıyorum. Bu adam beni öldürecek" dedi.

“KELEPÇEYİ KIRARAK 'KAFA DİNLEMEYE GİDİYORUM' DİYOR”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Belma Eren de "Sanık birden fazla elektronik kelepçeyi kırarken, 'Kafa dinlemeye gidiyorum' diye açıklama yaptığı polis tutanaklarında mevcuttur. Sanık müvekkilimi, müvekkilimin ailesini öldürmekle tehdit etmektedir" dedi.

Savcı mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 25 Eylül tarihine ertelendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise duruşma öncesi açıklama yaptı.

Platform, "Kadınlar o evlerde öldürülüyor, evlerin içine hapsediliyor, o evlilikler kadınlar boşanmak istemesine rağmen sona ermek bilmiyor. 4 yıl boyunca Nurtaç’ın tüm şikayetlerine rağmen Ragıp Canan kendisini tehdit etmeye devam etti. 6284 sayılı kanundan tedbir kararları alındı, Ragıp Canan bunları da ihlal etti" ifadelerini kullandı.