'Kanser depremin gölgesinde kalmamalı'

Hatay Tabip Odası ve Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği’nin (ÇİSAD) katkılarıyla Hatay’da meme kanseri için etkinlik düzenledi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 01.10.2023 - 03:00
'Kanser depremin gölgesinde kalmamalı'
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Çadırkent ve konteynerlerin yakınlarında belirlenen okullarda yaklaşık 2 bin depremzede kadına meme kanseri eğitimi verildi.

Cumhuriyet’e konuşan MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Özaydın, hem kanser hem meme kavramlarının toplum için tabu olduğuna ve bunun aşılması gerektiğine işaret etti. Meme kanserinin erken teşhis ile tedavi edilebildiğine değinen Özaydın, kadınların kendi muayenelerini yapmasının çok önemli olduğunu söyledi. 

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz ise deprem sonrası özellikle asbest sorununa yeteri kadar duyarlı yaklaşılmamasının orta ve uzun vadede kanser riskini artırabileceğine dikkat çekti. Yılmaz, “Ortaya çıkan hava kirliliği 15-20 yıllık zaman diliminde çok ciddi sorunlar yaratabilir. Deprem, kanserin üstünü örtmemeli. Halk sağlığının ve doğanın dengesinin korunması için sorumluluk bilinciyle yaklaşılmalı” ifadelerini kullandı.


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