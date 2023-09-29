Kanserle mücadele eden Tanyeli’nin ağabeyi hayatını kaybetti
Pankreas kanseriyle mücadele eden dansçı Tanyeli'nin 54 yaşındaki ağabeyi kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Tanyeli bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Tedavisi süren 52 yaşındaki dansçı, annesinden sonra dün de ağabeyini kanserden kaybetti.
"DAYAKLARA SİPER OLAN CANIM KAHRAMANIM"
Acı haberi Instagram hesabından duyuran Tanyeli, "Kanser işte annemden sonra 54 yaşında ağabeyimin de sebebi oldu. Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser… Bugün ağabeyim de kansere yenik düştü, hakkın rahmetine kavuştu. Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikayeydi ağabeyim, satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu. Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız ağabeyim. Ruhun özgürleşti. Mekanın cennet bahçeleri olsun. Allah’ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun, seni çok seviyorum hoşçakal ağabeyim" ifadelerini kullandı.
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