Kanser hastaları Umut Evi'nde yardım bekliyor

Deprem sonrası Ankara’ya gelen ve Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Vakfı’nın “Umut Evi”ne yerleştirilen kanserli hastaların bakım ve donanımı için yurttaşlardan yardım isteminde bulunuldu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 02:00
Kanser hastaları Umut Evi'nde yardım bekliyor
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Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Vakfı yöneticileri Aslı Özdemir ve Prof. Dr. Emin Kansu, başta erişkin ve çocuk kanser hastalarının tedavi süreçlerinde aileleriyle birlikte ücretsiz konaklayabilmesi için vakfın desteğe gereksinimi olduğunu belirterek “Biz ‘Geleceğe Dokunan Anneler’ ekibiyle birlikte Umut Evi’nin depremzede kanser hastalarının hizmetine sunulması için gayret içindeyiz” dediler.

Vakıf, bağışlar için Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Vakfı Müdürü Serap Sümer ile 0535 712 25 83 numaralı telefondan iletişime geçebileceğini; Yapı Kredi Bankası Hacettepe Şubesi’nin 71092424 hesap ya da TR40 0006 7010 0000 0071 092424 IBAN numarasına bağış yapılabileceğini duyurdu.


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