Kanser hastalarını taşıyan araç devrildi: Yaralılar var
İzmir'in Selçuk ilçesinde, kanser tedavisi gören hastaları taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.
Dün saat 16.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Selçuk Köprüsü yakınlarında bir kaza meydana geldi.
Aydın’dan İzmir istikametine seyir halinde olan ve kanser tedavisi gören hastaları taşıyan 53 yaşındaki Mustafa E. yönetimindeki 09 EG 008 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.
Refüje çıkan midibüb ardından devrilerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde devrilen midibüsün içerisinde bulunan 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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