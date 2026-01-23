Kanser tedavisinde doğru beslenme tedavi başarısını yüzde 25 artırıyor

Medikal Onkolog Prof. Dr. Bülent Karabulut, kanser hastalarının yönetiminde beslenme ve psikolojinin en az ilaç tedavisi kadar önemli olduğunu söyledi, bütüncül onkoloji yaklaşımına dikkat çekti. Kanser algısının toplumda hâlâ olumsuz olduğunu ifade eden Karabulut, "Algı çok kötü; kanser iyileşmez, iyileşse de süründürür. Aslında bunların hiçbiri değil. Artık günümüzde modern tıpta birçok hasta iyileşiyor." diye konuştu.

Onkolojinin yalnızca kemoterapi uygulamak anlamına gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, "Doğru ilacı vermek tek başına yeterli değil. Hastanın yaşadığı çevre, ekonomik durumu, aile yapısı, psikolojisi ve beslenme durumu birlikte değerlendirilmeden başarılı bir yönetimden söz edemeyiz" dedi. Karabulut, bu yaklaşımı "doğru hasta, doğru zaman, doğru tedavi" olarak özetledi.

BESLENMENİN TEDAVİYE ETKİSİ

Prof. Dr. Karabulut, kanser tedavisinde beslenmenin etkisine dikkat çekti. Beslenmenin tedavi sürecine doğrudan etki ettiğini belirten Karabulut, sözlerini "Doğru beslenme uygulandığında tedavi başarısı yaklaşık yüzde 25 artıyor, komplikasyon riski de aynı oranda azalıyor. Beslenmesi iyi yönetilemeyen hastalar, tedavilerini aksatmak zorunda kalabiliyor." diye sürdürdü.

Prof. Dr. Karabulut, Acıbadem Kent Hastanesi’nde beslenme ve psikolojik desteğin tedavi planlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. İlaç tedavisi konseylerine diyetisyenlerin de dahil edildiğini belirten Karabulut, kişiye özel beslenme planlarının öneminin altını çizdi. Karabulut, standart diyet listelerinin hastalar ve hasta yakınları için evde uygulanabilir olmadığını, bunun da stres ve çatışmaya yol açtığını ifade etti.

Hasta, hasta yakını ve sağlık ekibinin bir bütün olduğunu vurgulayan Karabulut, "Bu üçlü yapıdan biri eksik olursa tedavi süreci sağlıklı ilerlemez. Bu nedenle hastanın evde de uygulanabilecek alternatif beslenme çözümlerine ihtiyacı var." dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi’nde bu ihtiyaca yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Karabulut, kişiselleştirilmiş beslenme planlarına alternatifler sunan bu yaklaşımın Türkiye’de ilk olduğunu söyledi. Karabulut, "Amacımız bu modeli yaygınlaştırmak ve kanser hastalarının yaşam kalitesini artırmak" ifadelerini kullandı.