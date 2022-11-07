Kanserojen madde tespit edilmişti... Arifoğlu içinde Arifoğlu: Biri biz değiliz dedi, diğeri özür diledi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 13:27

Singapur Gıda Otoritesi (SFA), Arifoğlu markası ile Türkiye'den ithal edilen üç baharatta kansere neden olabilecek endüstriyel reklendirici madde tespit edildiğini ve piyasadan toplatıldığını açıklamıştı.

Toplatılan ürünlerin ise "Öğütülmüş Sumak", "Öğütülmüş Tatlı Biber "ve "Otantik Tavuk Baharat" olduğu bildirilmişti. SFA, tüketicilere bu ürünleri kullanmayı bırakmaları gerektiğini açıklarken markanın ürünleri Türkiye'de raflardaki yerini koruyor.

İSİM HAKKI BİLMECESİ

Instagram'da 'arifoğluonline' kullanıcı adını kullanan işletme daha önce yaptığı açıklamada Arifoğlu markasının iki ayrı ve eşit marka sahibi olduğunu açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "Marka iki kardeş arasında 05.06.2017'den beri yarı yarıya paylaşılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

KONUNUN MUHATABI DİĞER ARİFOĞLU

Arifoğlu markasını kullanan ve sosyal medyada 'arifoğluonline' kullanıcı adlı hesaptan yapılan açıklamada "diğer Arifoğlu" işaret edildi. Yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Sosyal Medyada gündeme gelen, Singapur Gıda Bakanlığı’nın red ettiği ürünler hakkındaki haber markamıza ve ürünlerimize ait değildir. Konunun muhatabı isim hakkını yarı yarıya kullanan diğer Arifoğlu firmasıdır. Singapur’la herhangi bir iş ilişkimiz bulunmamaktadır. Bahsi geçen katkı maddelerini hiç bir ürünümüzde kullanmamaktayız. Ürünlerimizi ambalajlarından ve içerik açıklamalarından ayırt edebilirsiniz. Arifoğluonline.com üzerinde yer alan tüm ürünlerimizi güvenle kullanabilirsiniz."

DİĞER ARİFOĞLU ÖZÜR DİLEDİ

Arifoğlu ismini kullanan ve 'arifoglu1944' kullanıcı adını kullanan hesaptan yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Hafta sonu sosyal medya platformları üzerinde yapılan paylaşımlar ile markamıza ait üç ürünün (Sumak, Tatlı Biber ve Tavuk Baharatı) kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle Singapur Gıda Bakanlığı açıklaması referans gösterilerek ilgili ülkede toplatıldığı bilgileri paylaşılmıştır. 1944 yılından bu yana kesintisiz üretim ve şeffaf bilgilendirme yapan, tüm üretimlerini anbean denetleyen ve bu denetimleri ilgili bakanlıklar ile yürüten markamızın böyle bir haberle anılmasından üzüntü duyuyoruz.

Arifoğlu Baharat olarak, 78 yılı aşkın süredir paketleme, raf ömrü gibi konuları hassasiyetle takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlığa bağlı müdürlükler ve ürünlerimizin satıldığı zincir mağazaların yaptığı testlerin sonuçları ne denli özenli bir üretim yaptığımızı göz önüne koymaktadır. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki markamızın Singapur'a direkt bir ihracatı bulunmamaktadır. Ancak bahsi geçen ürünlerin Arifoğlu markası altında olması nedeniyle sorumlu üretici olarak bu açıklamayı yapmaktayız. 2021 yılı Ekim ayında üretim tesisimizde yaşanan bir yangın sonrası üretimimiz aksamış ve bu süreçte bazı ürünleri başka tedarikçilerden alma zorunluluğumuz doğmuştur. Tedarikçimizden güvenilirliği taahhüt ile temin edilen sumak ürünü alınmıştır. Bahsi geçen ürünün dağıtıma çıkması akabinde Türkiye'de yapılan testlerde sudan tespit edilmesiyle birlikte satış kanallarındaki ve zincir mağazalardaki ürünler imha edilmek üzere toplanmıştır. Aynı zamanda şirket olarak direkt ihracat yaptığımız ülkelere de bu bildirimler gönderilmiş olup, ürünlerimiz toplatılmış ve imha edilmiştir.

BİLDİRİMDE BULUNULDU

Bahse konu ihracatı gerçekleştiren şirketin ürünlerimizi ihraç ettiğini bu olay ile birlikte öğrenmiş bulunmaktayız. Bu noktada geri çağırma talebimizi yeterince duyuramamış olduğumuzu görüyor ve kamuoyundan özür diliyoruz. Avrupa ve Amerika ülkeleri başta olmak üzere 20'yi aşan ülkeye ihracat yapan şirketimizin sadece Singapur'da bulunan bahsi geçen ürünlere dair bildirimde bulunulduğunu söylemek isteriz. Söz konusu olaydaki tüm sorumluluğumuz bundan ibaret olsa da Singapur'daki gelişmelerin yakından takipçisi olacağımızı, bu ürünlerin içinde markamızın sahte üretimi oldu."