Singapur'da Türk malı baharatlar kanserojen madde nedeniyle toplatıldı

06 Kasım 2022 Pazar, 12:48

Singapur Gıda Otoritesi (SFA), Türkiye'den ithal edilen üç baharat ürünün kansere neden olabilecek renklendiriciler içerdiğinin tespit etti. Üç ürün, tespitin üzerine piyasadan toplatıldı.

8world News'ün haberine göre, Arifoğlu marka Öğütülmüş Sumak, Öğütülmüş Tatlı Biber ve Otantik Tavuk Baharat ürünleri, kullanımına izin verilmeyen ve kansere sebep olabilecek endüstriyel renklendiricilerin tespiti sebebiyle toplatıldı.

SFA yaptığı açıklamada, baharatları satın alan ve endişe duyan tüketicilerin bunları kullanmayı bırakmaları gerektiğini söyledi.

ÜRÜNLERİ AÇIKLADILAR

The Strait Times tarafından yayınlanan haberde, toplatılan ürünlere dair bilgi paylaşıldı.

Toplatılan ürünler, Arifoğlu Öğütülmüş Sumak ürününün parti numarası 016 ve son tüketim tarihi 14.01.2024, Arifoğlu Öğütülmüş Tatlı Biber ürününün parti numarası 002 ve son tüketim tarihi 22.02.2023 ve Arifoğlu Tavuk Baharatı ürününün parti numarası 001 ve son tüketim tarihi 03.03.2023 olarak açıklandı.