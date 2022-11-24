Kapadokya'da balon turlarına 'rüzgar' engeli
Kapadokya'nın simgesi hale gelen sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 gündür yapılamıyor.
Kapadokya Bölgesi'nde turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balon turları, bölgede hızı zaman zaman saatte 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle 8 gündür gerçekleştirilemiyor.
HAFTA SONU BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi, 17 Kasım Perşembe gününden bu yana olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonlarının uçmasına izin vermiyor. Balon turlarının, hava koşullarının normalleşmesi halinde hafta sonunda yeniden başlaması bekleniyor.
Kapadokya Bölgesinde, yılda ortalama 250 gün uçuş gerçekleştirilebiliyor.
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