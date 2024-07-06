Kapadokya'da bir ilk: Karayolunun altından nekropol çıktı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:35

Güncelleme: 06.07.2024 - 14:59

Kapadokya bölgesinde 1956 yılında yapılan Ortahisar ile Göreme Beldesini birbirine bağlayan yol 2 yıl önce yeni yolun yapılması üzerine kapatıldı. Eski yolda başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, "UNESCO kesin dünya miras listesindeki bu alanda Kapadokya Alan Başkanlığı olarak yeni açmış olduğumuz Ortahisar-Göreme karayolu bağlantı yolundan sonra üzerinde bulunduğumuz yolu trafiğe kapatmıştık. Bunun bir sebebi vardı, burada daha önce arkeolojik ve jeofizik çalışması yaptık. Burada birden fazla kaya mekanının ve kaya boşluklarının bulunduğunu tespit ettik. Bu alanı trafiğe kapattıktan sonra Müze Müdürlüğümüz başkanlığında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünün de danışmanlığında bir kazı başlattık. Bu kazılarda tam da tahmin ettiğimiz gibi çeşitli bulgulara rastladık. Tokalı Kilisesi’nin hemen üzerinde bulunan Balkonlu Kilise’nin kiler, mutfak ve işlik alanlarının olduğu mekanlar ortaya çıkartıldı. Şu anda Tokalı Kilisesi’nin önünde Göreme’de ilk defa kayadan oyma mezar olmayan bir nekropol alanına ulaştık. En son bulunan çocuk mezarında çeşitli kalıntılarda ortaya çıktı. Bunları çalışmalar bittiğinde Nevşehir Müzemizde sergileyeceğiz" diye konuştu.

'ARKEOLOJİK KAZILARDA YOĞUN ÇALIŞMA VAR'

Kazı alanındaki amaçlarına değinen İnceciköz, "Ziyaret edilen arkeolojik alanların daha geniş alanlarda olduğunu bilimsel olarak biz biliyoruz. Göreme Açık Hava Müzesi’nin alanını daha geniş bir alanda ortaya koyup, bir arkeopark olarak ziyaretçilerin hizmetine sunacağız. Arkeolojik kazılarda yoğun çalışma var. Biz sayın bakanımızın tensipleri ile arkeolojik alanlarda ‘geleceğe miras' adı altında bir proje başlattık. Göreme Açık Hava Müzesi'nin önündeki kazıyı da Ürgüp’deki Sobesos Antik Kenti’ndeki kazıyı da 'geleceğe miras' projesi kapsamına aldık. Bunun anlamı şu; geleceğe miras kapsamında turizmden elde edilen gelirleri, kültür yatırımlarına ve arkeolojik kazılara finansman desteği sağlıyoruz. Burada ekiplerin daha geniş alanlarda kazı yapmalarını sağlayacağız. 2025 yılında daha geniş alanda kazı yapacağız. 2026 yılında bu alanı arkeopark olarak hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

'600'E YAKIN KAÇAK YAPI TESPİT ETTİK'

Kapadokya'da kaçak yapılaşma ile mücadele ettiklerini kaydeden İnceciköz, "Kapadokya Alan Başkanlığı olarak bizim bir diğer görevimiz bölgedeki kaçak yapılaşmalarla mücadele. Daha önceki dönemlerde 500'e yakın kaçak yapının ortadan kaldırılmasını sağlamıştık. Bu bölge oldukça önemli. Çünkü bu alanlar kadim topraklar. Buranın doğası, morfolojisi ve jeolojisi çok önemli. Bir yandan da bu alana geri döndürülemez zararlar veren unsurlarla mücadele ediyoruz. Yaptığımız tespitlerle 600'e yakın kaçak yapı tespit ettik. Bunların tüm tebligatlarını sağladık. Belirlenen kaçak yapıların birinci etabını geçtiğimiz 15 gün içerisinde kaldırdık. Bunun içerisinde önemli turistik tesislerinde bulunduğu Ezentepe mevkiindeki derme çatma yapıların olduğu birçok alan vardı. Bundan sonraki süreçte de kaçak yapılar kaldırılacak" dedi.