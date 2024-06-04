Yeni evli çifti ölüm balayında ayırdı: 21 yaşındaki kadın Kapadokya tatilinde hayatını kaybetti

İki gün önce dünya evine giren genç kadın, balayı tatili için geldiği Kapadokya’da hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 07:34
Yeni evli çifti ölüm balayında ayırdı: 21 yaşındaki kadın Kapadokya tatilinde hayatını kaybetti
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İki gün önce dünya evine giren Nazlı Can Göksu (21), eşi ile birlikte Kapadokya’ya balayı tatili için geldi. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesinde bulunan bir otele yerleşen Göksu çiftinden Nazlı Can Göksu, gece saatlerinde rahatsızlandı. 

Eşinin ihbarı üzerine kaldıkları otele sağlık ekipleri sevk edildi. Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılan Nazlı Can Göksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Nazlı Can Göksu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Göksu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak. 

 


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