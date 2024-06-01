Kapadokya'da bir otelin kaçak inşa edilen eklentisi yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, kaçak yapıların yıkım işlemleri uzun bir aradan sonra yeniden başladı.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 12:58
Kapadokya'da bir otelin kaçak inşa edilen eklentisi yıkıldı
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Kapadokya bölgesinde 2 yıl ara verilen kaçak yapıların yıkımı yeniden başladı.

Çalışma kapsamında, sit alanında yapılanma koşullarına aykırı olarak ilave eklentileri bulunan yapıların kaçak bölümleri, kesin yapılaşma yasağı bulunan sit alanlarında peribacası ve doğal oluşumlara zarar veren yapıların tamamı kaldırılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Nevşehir’in Uçhisar beldesinde, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kaçak olarak yapıldığı belirlenen tek katlı bir otelin eklenti bölümü yıkıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bölgenin doğal dokusuna zarar veren, kültürel varlıkları tahrip eden, turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen tüm uygulamalara karşı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir” denildi. 


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