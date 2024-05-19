Kapadokya'da balonlar, 19 Mayıs için Türk bayraklarıyla havalandı

Balon pilotu Hakan Kaya, "Yaklaşık 13 yıldır uçuyorum. Her özel günde olduğu gibi 19 Mayıs'ta da bayraklarımızı asacağız. Atatürk'e, gençliğe bu bayramı hediye ettiği için teşekkür ediyoruz. Uçuş esnasında 4 bin kişi uçacak. Her zamanki gibi heyecanlıyız" dedi.