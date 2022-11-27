Kapadokya’da görsel şölen yeniden başladı

27 Kasım 2022 Pazar, 11:40

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kapadokya'da yapılan balon uçuşlarına 17 kasımdan itibaren izin vermedi.

10 gündür yapılamayan sıcak hava balon uçuşları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi'nin onayı ile bugün tekrar başladı.

Yaklaşık 130 balonun havalandığı Kapadokya bölgesinde turistler, Kapadokya'yı kuş bakışı izledi. Kızılçukur Vadisi'nden havalanan sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saatlik uçuşun ardından Aşk Vadisi'ne iniş yaptı.

Royal Balloon pilotu Kaan Demircan, “10 gün aradan sonra bugün tekrar uçuş yapacağız. Bugün hava çok güzel, herhangi bir olumsuzluk yok. İnşallah güzel bir uçuş olacak” dedi.

Kapadokya bölgesini kuş bakışı izleyen yerli turistler de, “Kapadokya’yı havadan izlemek muhteşem. Herkese tavsiye ederiz” ifadelerini kullandılar.