Kapadokya'da tartışmalı yol üzerindeki tuvalet yıkıldı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 16:46

UNESCO'nun tavsiye kararları sonrası Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 2011 ile 2019 yılları arasında 2 ayrı karar alındı.

Bu doğrultuda 1985'te Dünya Kültür ve Doğal Miras Listesi'ne alınan Göreme Açık Hava Müzesi ile Tokalı Kilise'nin önünden geçen yolun bölgeye zarar verdiği ve kiliselerdeki fresklerin dökülmesine neden olduğu için kapatılmasına karar verildi.

ALTERNATİF YOL ARAYIŞI

Ancak tarihi bölgeden geçen yol, Göreme ile Ortahisar beldesini birbirine bağlayan tek güzergah olduğu için kapatılamadı.

2019'da bölgenin korunması, tanıtılması, güzelleştirilmesi ve kaçak yapıların yıkılması için kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, 2 tarihi yapının korunması için alternatif yol arayışına geçti. Bu kapsamda Göreme ile Ortahisar'ı birbirine bağlayan kadastral bir yol olduğu tespit edildi.

Bu yolun alternatif yol olarak kullanılmasına karar verildi. 5 ile 7 metre genişliğindeki yolu 10 metreye çıkarmak için de İl Özel İdaresi'nce projelendirme yapıldı. Proje, geçen yıl ekimde Kapadokya Alan Komisyonunca onaylandı. Yeni yolun mesafesi 2,2 kilometre olarak belirlendi.

TUVALET YIKILDI

Bölgedeki kamulaştırma çalışmalarının ardından İl Özel İdaresince yol yapımına başlandı. Saklı Kilise'ye 32 metre, peribacalarına ise 20 metre mesafedeki alternatif yolun çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yeni yol güzergahında bulunan ve tarihi değeri olmadığı tespit edilen tuvalet, iş makineleri ile yıkıldı.

Tuvaletin yıkılması sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda peribacalarının yıkıldığı iddia edildi. Yetkililer, peribacalarına herhangi bir zarar verilmediği, yol çalışmasının kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.