Kapaklı’da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

Yayınlanma: 22.06.2024 - 11:19

Güncelleme: 22.06.2024 - 11:20

Ömer Halisdemir Mahallesi Mert Sokak’ta, çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olaya ailelerin de karışması sonucu kavga büyüdü, 37 yaşındaki E.O. yanında getirdiği bıçakla Hacı Çelik’i kalbinden bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacı Çelik, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edilen Hacı Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı E.O. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayın büyümemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

KAPAKLI’DA MÜTEAHHİTLİK YAPIYORDU

Olayda hayatını kaybeden Hacı Çelik’in Kapaklı ilçesinde inşaat ve müteahhitlik işleri yaptığı öğrenilirken, diğer ailenin ise depremden sonra Kapaklı’ya göç ettikleri öğrenildi.