Kapalıçarşı'dan Kadıköy'de kadar takip ettikleri otomobili kurşunladılar: 1 yaralı
İstanbul’da Kapalıçarşı’da otomobile binerek yola çıkan 4 kişi, bir grup tarafından takip edildiklerinden habersiz bir şekilde Kadıköy’e geldi. Kadıköy’de seyir halinde olan otomobile, saldırgan şahısların içerisinde olduğu otomobilden ateş açıldı. Kurşunlanan otomobilde bulunan bir kişi vurularak yaralandı.
Olay, E-5 Kadıköy bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü’nde Kapalıçarşı’dan yola çıkan 34 BTD 413 plakalı otomobile binen 4 kişi Kadıköy’e geldi. Bir grup tarafından, Kapalıçarşı’dan beri otomobille takip edildiği öğrenilen kişiler, Kadıköy’de seyir halindeyken kendilerini takip eden kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak saldırıya uğradı.
SALDIRGANLAR KAÇTI
Saldırıda, kurşunlanan otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden biri vurularak hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
Saldırıda yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, saldırgan şahıslar olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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