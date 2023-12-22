Yeni Şafak yazarı AKP'li Ünal Kemalizm ve Atatürkçüleri hedef aldı: 'FETÖ'den farkı yok'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 21:59

Güncelleme: 22.12.2023 - 22:00

Bir TV kanalında konuşan Yeni Şafak yazarı ve eski AKP Ankara milletvekili Aydın Ünal, "Kemalizmle FETÖ arasında bir fark yok" ifadelerini kullandı.

Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerle beraber, tarikat yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından FETÖ eleştirilerine ilişkin konuşan Ünal, Kemalizmi "tarikatlara" benzetti.

"FETÖ'DEN FARKI YOK, DİNİ BİR YAPILANMA"

Ünal "Kemalizm ile FETÖ arasında bir fark yok ki. Birisi sapık bir tarikattı da Kemalizm bundan farklı bir şey mi? Bu da bir tarikat, bir cemaat. İslami değil ama bu da bir dini yapılanma. Bütün görüşleriyle, örgütlenmesiyle bu da dini bir yapılanma" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak yazarı ayrıca, "Yani bunlar bizi suçluyorlar, tarikatçı, dinci, şeyhlerin peşinde koşuyorlar, mürit vs. diye ama kendilerine hiç dönüp bakmıyorlar" diye konuşurken Cumhuriyet okullarında yetişen nesillere ise, "hastalıklı" dedi.

"BU SORUNDAN KURTULAMAZSAK..."

Ünal daha sonra "Buradaki sorun şu: Bunları okullarımız yetiştiriyor. Ana sınıfından itibaren çocuklara, bu hastalıklı nesli, hastalıklı zihni okullarımız yetiştiriyor. Türkiye ikinci yüzyıla girerken yeniden bu Kemalizm sorunuyla girdi. Eğer bu sorundan kurtulamazsak maalesef ikinci yüzyıl da korku yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.

ESKİ VEKİL VE ERDOĞAN'IN METİN YAZARI

Yeni Şafak yazarı Ünal'ın Erdoğan'ın eski metin yazarı olduğu biliniyor. Ünal daha önce de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı Danışmanlığı, Başbakanlık müşavirliği, Başbakan Başmüşavirliği ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yaptı.

Ünal, 25 ve 26. dönemlerde AKP'den Ankara Milletvekili seçilirken, halen TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.