'Kapıda vize'de bayram ambargosu: 3 günde 473 Türk vatandaşı limandan geri döndü
Muğla’nın Marmaris ilçesinden düzenlenen seferler ile Rodos Adası’na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından doluluk gerekçesiyle adaya alınmadı.
Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası’nda geçirmek isteyen vatandaşlar, Rodos polisinin engeline takıldı.
Bayram tatili ve turizm sezonu sebebiyle oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alarak gelecek olan vatandaşları adaya almadı.
Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris limanından geri dönmek zorunda kaldı.
473 KİŞİ RODOS ADASI’NA GİDEMEDİ
Yoğunluk sebebiyle adaya alımların olmadığı öğrenilirken, 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası’na gidemedi.
RODOS POLİSİNDEN AMBARGO
Schengen vizesi olan vatandaşların giriş yapabildiği öğrenilirken, adadaki doluluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin, kapıdan vize alacak vatandaşların girişine izin vermediği öğrenildi.
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