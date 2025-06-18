Kapıköy’de yoğunluk azaldı: 'İranlılar ülkesini terk etmiyor'

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısı ve İran'ın karşılık vermesiyle iki ülke arasında patlak veren çatışmaların Türkiye'ye yeni bir göç hareketliliğine yol açıp açmayacağı endişe konusu olmayı sürdürüyor. Dünkü dikkat çekici dönüş trafiğinin ardından, bugün hem Türkiye’ye gelenler hem de İran’a dönenler açısından benzer bir yoğunluk gözlendi. İranlı turistlerin Türkiye’ye ilgisi sınırlı ölçüde devam ederken, ziyaretlerin büyük bölümü kısa süreli olmaya devam ediyor.

Çatışmalara rağmen İran vatandaşlarının genellikle ülkelerine dönmeyi sürdürmesi dikkat çekerken, turistler kalıcı göç niyetlerinin olmadığını vurguluyor.





"İRANLILAR ÜLKELERİNİ TERK ETMİYOR"

Türkiye’de yaşayan Sanem isimli İranlı bir vatandaş, annesini Tebriz’e götürdüğünü ve dönüş için aldığı uçağın iptal edilmesi nedeniyle karayoluyla İstanbul’a döneceğini belirtti. İran’da şu an için durumların iyi olduğunu söyleyen vatandaş, "Devlet, insanları korumak için elinden geleni yapıyor. Su ve elektrik kesintisi olmasın diye gayret sarf ediliyor. Mecbur kalmasaydım, eşim Türkiye’de olmasaydı, ailemin yanında ülkemde kalırdım. İran, zamanında 8 yıl boyunca Irak’la savaştı. Bu yüzden büyüklerimiz bu tür durumlara alışık. Onlar bize de sakin olmamız gerektiğini söylüyor. Konuştuklarım arasında Avrupa’ya gidenler vardı. Ancak minibüste İstanbul’a dönen sadece iki kişi vardı, diğerleri yurtdışına gidiyordu" dedi.





"HİÇBİR SIKINTI YOK, KORKMUYORUZ"

Pasaportunu göstererek sürekli Türkiye’ye geldiğini belirten Soleyman Della isimli bir diğer İran vatandaşı ise "Havalar sıcak, Diyarbakır’a gezmeye gidiyorum. İran’da hiçbir sıkıntı yok. Biz yine de İran’da yaşıyoruz. Şu an bir korku havası yok" ifadelerini kullandı.