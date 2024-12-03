Kapıkule Sınır Kapısı'nda operasyon: 16 bin 500 adet ele geçirildi...

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 16 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda operasyon: 16 bin 500 adet ele geçirildi...
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AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:23

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yurda giriş yapmak isteyen iki tır risk analizi sonucunda x-ray taramasına sevk edildi.

Tırların birinde yapılan aramda 16 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

BİR TUTUKLAMA

Güvenlik kameralarından takip edilen tırın gümrük içerisinde diğer tır ile plaka değiştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan 2 tır sürücüsünden biri tutuklandı.

 


Etiketler: #EDirne #Kapıkule Sınır Kapısı

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