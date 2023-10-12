Kapısı açık giden minibüsten düştü: Durumu kritik

Başakşehir'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu minibüsünden düşen bir kişi ağır yaralandı. K.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:25
Kapısı açık giden minibüsten düştü: Durumu kritik
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Olay, 11.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 53 yaşındaki K.Y., Avcılar Tahtakele Mahallesi istikametine giden 34 M 5306 plakalı yolcu minibüsüne bindi. Bir süre cadde üzerinde ilerleyen minibüsün kapısının açık olması nedeniyle, dengesini kaybeden K.Y. minibüsten yola düştü. 

ŞOFÖR GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan K.Y., ambulans ile hastaneye götürüldü. Minibüsü kullanan 22 yaşındaki Y.K. İse "Taksirli Yaralama" suçundan gözaltına alındı. K.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

“KAFASINI KALDIRIMIN KENARINA VURMUŞ”

Olayın görüntülerinde, K.Y.'nin düştükten sonra metrelerce sürüklendiği görülüyor. Olayı anlatan Ömer Köseoğlu, "Ses geldiğini duyduk ve dışarı çıktığımızda bir kişi dolmuştan aşağı düşmüş ve kafasını kaldırımın kenarına vurmuş. O ara ambulansı aradık. Durumu biraz ağırdı, umarım bir şey olmaz" dedi. 

Kenan Hasarkaya ise, "Saat 11.00 sıralarında, yerde bir vatandaş yatıyordu kafasını kaldırıma vurmuştu. Bizde vatandaşlık görevimizi yaparak sağlık ekiplerine ve polise haber verdik” dedi. 


Başakşehir Minibüs

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