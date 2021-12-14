Kapısına dayanacaklar: AKP'li Başakşehir Belediyesi paraları kaçırdı

14 Aralık 2021 Salı, 09:21

Borç batağında olmasına rağmen milyonlarca liraya yeni belediyesi binası yaptıran İstanbul Başakşehir Belediyesi iflas bayrağını çekmek üzere. Alacaklılar AKP'li belediyenin kapısına dayanmaya hazırlanırken belediye yönetimi de banka hesaplarındaki paraları kurtarmak için dikkat çeken bir karara imza attı.

Başakşehir Belediye Meclisi’nin aralık ayı oturumda, belediyenin farklı bankalardaki yaklaşık 50 hesabında bulunan paralara ilişkin bir teklif görüşüldü.

Belediye meclisinde kabul edilen teklife göre, belediyenin yaklaşık 50 farklı banka hesabında bulunan paralar “sağlık, sosyal hizmet ve yardım, kültür ve sanat, eğitim, gençlik ve spor gibi kamu hizmeti amacına” tahsis edildi. Karara göre, belediyenin araç, gayrimenkul, kira ve ecrimisil gelirleri de aynı amaçla kullanılacak. İcra İflas Kanunu ile Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmüne dayandırılan bu kararla belediyenin banka hesaplarındaki paralarının haczedilmesinin önüne geçilmiş oldu.

BELEDİYEYİ KORKU SARDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Başakşehir Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç, mecliste yaptığı konuşmada, “Kendinizi korumaya almaya çalışıyorsunuz. Ödemelerinizi zamanında yapıyorsunuz, o zaman böyle bir karar almaya da gerek yok” diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP’li Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Son aylarda döviz kurunda yaşanan anormal artışlar ve Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle borç batağındaki Başakşehir Belediyesi’ni icra ve haciz korkusu sardı” ifadelerini kullandı.

Kayabaşı, şunları söyledi:

“Yaptırdığı şatafatlı belediye binası ve müdürlüklerin şaibeli ihaleleriyle gündem olan belediye, yandaş firmalara da sürekli borçlandı. Döviz kurundaki artış; TL'deki değer kaybı ve enflasyonun ağır yükü altında ezilen alacaklı firmaları harekete geçirdi. Durum böyle olunca da başkanlık makamı alelacele, nerdeyse belediyenin banka hesaplarını ve belediyenin tüm faaliyet gelirlerini haciz ve icradan korumak için bir adım attı. Belediye meclisinden ‘bütün hesap ve faaliyet gelirlerini kamu harcamalarına aktarıyoruz’ diye karar geçirdiler.”

UYARDIK AMA DİNLEMEDİLER

“Kısacası haciz dumanı Başakşehir başkanlık makamının bacasını sarmıştır” diyen Kayabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP meclis grubu olarak hiçbir belediyenin kapısına icra memurlarının gitmesini arzu etmeyiz, hele de kamuda hizmetlerin aksamasını hiç istemeyiz. Bu nedenle bu gündem maddesine evet dedik. Fakat her seferinde bütçesine ve arsa satışlarına güvenerek borçlanmaktan çekinmeyen başkanlığa ayağını yorganına göre uzatmasını, halkın yararına olan önemli projeler haricinde borçlanmamaları gerektiğini söylesek de maalesef dinletemedik. Özetle defalarca uyardık ama bizleri dinlemediler…”