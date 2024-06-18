Kapısına ‘Yahudiler giremez’ yazmıştı: O kitapçı kapandı

Dükkanının girişine ‘Yahudiler giremez’ tabelası asan kitapçı, İBB’nin kira sözleşmesini yenilememesi üzerine kapandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 07:57
Kapısına ‘Yahudiler giremez’ yazmıştı: O kitapçı kapandı
Abone Ol google-news

İstanbul Beyazıt’ta bulunan kitapçının dükkanının girişine ‘Yahudiler giremez’ yazısı asılması gündem olmuştu. 

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dükkanına ‘Yahudiler giremez’ yazısı asan kitapçı ile kira sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Bunun üzerine kitapçı kapandı.

Dükkanın hemen giriş tabelasında, Türkçe ve İngilizce olarak “Jews not allowed / Yahudiler giremez” yazısı yer alıyordu. 

Geçtiğimiz yıl bu yazı sosyal medyada gündem olmuştu.


Yahudi haberleri kitapçı haberleri Beyazıt haberleri

İlgili Haberler

İsrail parlamentosunda, Ultra Ortodoks Yahudileri zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısı kabul edildi

İsrail parlamentosunda, Ultra Ortodoks Yahudileri zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısı kabul edildi
Polisten muhabire sözlü ve fiziksel şiddet iddiası: ‘Sizi Yahudiler gibi sabun yapmadığımıza dua edin’

Polisten muhabire sözlü ve fiziksel şiddet iddiası: ‘Sizi Yahudiler gibi sabun yapmadığımıza dua edin’
'Yahudilere kiralama yapılamaz' afişine soruşturma

'Yahudilere kiralama yapılamaz' afişine soruşturma
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler