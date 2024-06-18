Kapısına ‘Yahudiler giremez’ yazmıştı: O kitapçı kapandı
Dükkanının girişine ‘Yahudiler giremez’ tabelası asan kitapçı, İBB’nin kira sözleşmesini yenilememesi üzerine kapandı.
İstanbul Beyazıt’ta bulunan kitapçının dükkanının girişine ‘Yahudiler giremez’ yazısı asılması gündem olmuştu.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dükkanına ‘Yahudiler giremez’ yazısı asan kitapçı ile kira sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Bunun üzerine kitapçı kapandı.
Dükkanın hemen giriş tabelasında, Türkçe ve İngilizce olarak “Jews not allowed / Yahudiler giremez” yazısı yer alıyordu.
Geçtiğimiz yıl bu yazı sosyal medyada gündem olmuştu.
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