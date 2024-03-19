Polisten muhabire sözlü ve fiziksel şiddet iddiası: ‘Sizi Yahudiler gibi sabun yapmadığımıza dua edin’

Nevruz kutlamalarında gözaltına alınan Fransız Basın Ajansı (AFP) muhabiri Eylül Deniz Yaşar, gözaltı sürecinde sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığını belirterek, kendisine “Kürtlerin ne derdi varmış bu ülkede? Yahudiler de sizin gibiydi. Almanya’da ne yaptılar onlara? Sabun oldu hepsi. Sizi Yahudiler gibi sabun yapmadığımıza dua edin” denildiğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:28
Polisten muhabire sözlü ve fiziksel şiddet iddiası: ‘Sizi Yahudiler gibi sabun yapmadığımıza dua edin’
Abone Ol google-news

İstanbul Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında gözaltına alınan Fransız haber ajansı AFP muhabiri Eylül Deniz Yaşar, gözaltı sürecinde sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Yaşar, polisin basın kartını sorduğu ve ardından üzerine yürüyüp tokat atmaya çalıştığı anları paylaştı. Yaklaşık altı saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan Yaşar, 17 Mart’taki olayları aktardı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Nedim Türfent’in aktardığına göre, hem dışarıda hem de gözaltı aracı içinde cinsiyetçi ve ırkçı hakaretlere maruz kaldığını öne sürerek şunları söyledi: 

“BANA KALSA HEPİNİZİ ASARIM”

“Yaptıklarının işkence olduğunu söylediğimizde yanıt çok netti: ‘Siz işkence görmemişsiniz. Kürtlerin ne derdi varmış bu ülkede? Yahudiler de sizin gibiydi. Almanya’da ne yaptılar onlara? Sabun oldu hepsi. Sizi Yahudiler gibi sabun yapmadığımıza dua edin. Burada hepiniz rahat rahat konuşuyorsunuz. Hepinizin ellerini arkadan bağlayıp ağzınızı tıkayıp sizi yere yatırırdık tek kelime edemezdiniz’ gibi cümlelerle defaatle tehdit edildik.

‘Bana kalsa hepinizi diri diri yakarım, hepinizi asarım’ diyen polisler olduğu gibi, ‘Hepiniz domuz b**usunuz. Domuz b**una ne yapılır? Üstüne basıp bir güzel ezilir’ deyip oturduğu yerden kalkıp postallarını bir şeyi ezer gibi yeri tekmeleyerek basa basa üzerimize yürüyen polisler de oldu.”


nevruz haberleri polis haberleri muhabir haberleri şiddet haberleri iddia haberleri

İlgili Haberler

Kendisini polis olarak tanıtıp, 250 bin TL dolandırdı

Kendisini polis olarak tanıtıp, 250 bin TL dolandırdı
Adana polisi 80 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi

Adana polisi 80 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi
Polis kovalamacasında öldü: Fransa karıştı

Polis kovalamacasında öldü: Fransa karıştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP ilçe başkanı 18 Mart töreninde İzmir Marşı çalınmasına izin vermedi

AKP ilçe başkanı 18 Mart töreninde İzmir Marşı çalınmasına izin vermedi
‘Prens’in ikinci sezon afişi yayınlandı! Prens 2. sezon ne zaman?

‘Prens’in ikinci sezon afişi yayınlandı! Prens 2. sezon ne zaman?
Yazarımız Ali Sirmen'e veda: Cenaze programı belli oldu

Yazarımız Ali Sirmen'e veda: Cenaze programı belli oldu
FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!

FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!
Ankara yarışında kim önde... Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!

Ankara yarışında kim önde... Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!
Apple’ın Yeni Reklam Filmi Kullanıcılarda Tepkiye Yol açtı

Apple’ın Yeni Reklam Filmi Kullanıcılarda Tepkiye Yol açtı
‘5 milyon dolar için pazarlık’ yaptığı iddia edilen Gökhan Zan: Külliyen yalan

‘5 milyon dolar için pazarlık’ yaptığı iddia edilen Gökhan Zan: Külliyen yalan
Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesinde yaşanan cinsel ilişkiye ‘tecavüz’ suçlaması

Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesinde yaşanan cinsel ilişkiye ‘tecavüz’ suçlaması