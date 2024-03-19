Polisten muhabire sözlü ve fiziksel şiddet iddiası: ‘Sizi Yahudiler gibi sabun yapmadığımıza dua edin’

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:28

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:28

İstanbul Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında gözaltına alınan Fransız haber ajansı AFP muhabiri Eylül Deniz Yaşar, gözaltı sürecinde sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Yaşar, polisin basın kartını sorduğu ve ardından üzerine yürüyüp tokat atmaya çalıştığı anları paylaştı. Yaklaşık altı saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan Yaşar, 17 Mart’taki olayları aktardı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Nedim Türfent’in aktardığına göre, hem dışarıda hem de gözaltı aracı içinde cinsiyetçi ve ırkçı hakaretlere maruz kaldığını öne sürerek şunları söyledi:

“BANA KALSA HEPİNİZİ ASARIM”

“Yaptıklarının işkence olduğunu söylediğimizde yanıt çok netti: ‘Siz işkence görmemişsiniz. Kürtlerin ne derdi varmış bu ülkede? Yahudiler de sizin gibiydi. Almanya’da ne yaptılar onlara? Sabun oldu hepsi. Sizi Yahudiler gibi sabun yapmadığımıza dua edin. Burada hepiniz rahat rahat konuşuyorsunuz. Hepinizin ellerini arkadan bağlayıp ağzınızı tıkayıp sizi yere yatırırdık tek kelime edemezdiniz’ gibi cümlelerle defaatle tehdit edildik.

‘Bana kalsa hepinizi diri diri yakarım, hepinizi asarım’ diyen polisler olduğu gibi, ‘Hepiniz domuz b**usunuz. Domuz b**una ne yapılır? Üstüne basıp bir güzel ezilir’ deyip oturduğu yerden kalkıp postallarını bir şeyi ezer gibi yeri tekmeleyerek basa basa üzerimize yürüyen polisler de oldu.”