Kaplandede Dağı ve çevresi için altın arama izni verildi: 'Doğa için mücadele'

Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 04:00

Birçok köye sınırı bulunan, içme suyu kaynağını yok edecek projeye ise köylüler karşı çıkıyor.

Kurukavak köyü muhtarı Fahri Karslıoğlu, “Bize kamu otoritesi tarafından sağlıklı hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Bölgedeki maden arama izninin iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunun Küler köyü muhtarı Hasan Öztürk bölgenin su havzası olduğunu belirterek “Bu izin nasıl verildi bilmiyorum. Avukatımıza vekalet vererek hukuksal süreci de başlatacağız. Alacağımız nefesten, içtiğimiz suya kadar her şey etkilenecek. Fındıklarımız ve sağlığımız tehdit altında. Köylerin çoğu bu projeye karşı. Gerekirse az kalırız ama devam ederiz. Bizi kimse korkutamaz” ifadelerini kullandı.

